Политика

16:33 24.06.2021

Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах – опрос центра Разумкова

2 мин читать
Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах – опрос центра Разумкова

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский (22% всех опрошенных и 32% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Электоральные ориентации граждан Украины", проведенного социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня.

При этом, за пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 11% всех респондентов и 17% тех, кто точно пойдет на выборы и определился с кандидатом, которого будет поддерживать.

Нардепа (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Юрия Бойко готовы поддержать 9% всех опрошенных и 13% тех, кто точно примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, нардепа (фракция "Батькивщина") Юлию Тимошенко – 7% и 10% соответственно, Игоря Смешко – 4% и 7%, экс-премьера Владимира Гройсмана – 3% и 4%, Анатолия Гриценко – 2% и 3% соответственно, спикера парламента Дмитрия Разумкова – 2% и 2%, экс-нардепа Олега Ляшко – 2% и 2%, экс-нардепа Руслана Кошулинского 1% и 2%, мэра столицы Виталия Кличко – 1% и 1%.

Кроме того, в случае электорального соперничества Владимира Зеленского во втором туре с Петром Порошенко, первый получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Петр Порошенко - соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко, за действующего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 13% и 24%.

Социологическое исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #президент #опрос #центр_разумкова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 24.06.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" – опрос

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" – опрос

19:19 22.06.2021
Президент Грузии прибыла в Украину

Президент Грузии прибыла в Украину

21:11 18.06.2021
Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

19:34 17.06.2021
Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

20:56 16.06.2021
Байден подарил Путину солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона

Байден подарил Путину солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона

17:16 16.06.2021
Кабмин утвердил концепцию реализации проекта "Президентский университет"

Кабмин утвердил концепцию реализации проекта "Президентский университет"

17:08 15.06.2021
Большинство украинцев не ощутили никаких изменений в качестве жизни на местах с начала реформы децентрализации – опрос

Большинство украинцев не ощутили никаких изменений в качестве жизни на местах с начала реформы децентрализации – опрос

14:22 15.06.2021
В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

14:21 15.06.2021
Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

14:03 15.06.2021
Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПАСЕ избрала украинского нардепа Гончаренко докладчиком по правам человека в вопросах миграции

Регион "Восточного партнерства" является приоритетным для ЕС - Боррель

Меркель за прямой диалог ЕС с Москвой

Украина донесла ЕС свою обеспокоенность в отношении возможности возобновления саммитов с РФ

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Нидерландов Рютте не против встречи лидеров ЕС с Путиным, но сам в ней принимать участия не будет

Порошенко и Грибаускайте обсудили угрозы "Северного потока-2" и усиление санкций против России

ЕС нужно вести диалог с Россией, как это начал делать Байден - Макрон

ПАСЕ избрала украинского нардепа Гончаренко докладчиком по правам человека в вопросах миграции

Кулеба назвал идею возобновления саммитов Россия-ЕС опасным отклонением от политики санкций Евросоюза: это может отговорить РФ от выполнения Минских соглашений

Регион "Восточного партнерства" является приоритетным для ЕС - Боррель

Меркель за прямой диалог ЕС с Москвой

Украина донесла ЕС свою обеспокоенность в отношении возможности возобновления саммитов с РФ

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США – Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА