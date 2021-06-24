В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" – опрос

Четыре политические партии – "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина" могут точно преодолеть 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование проводилось в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 28% респондентов, определившихся с выбором, и 18% среди общего числа опрошенных. "Европейскую солидарность" поддерживают 19% и 12% соответственно, "ОПЗЖ" – 15% и 10%. За "Батькищину" готовы проголосовать 10,5% и 7% соответственно.

Есть шансы преодолеть 5%-ный барьер также у партии "Сила и честь", которую готовы поддержать 6% определившихся с выбором и 4% от общего количества респондентов.

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 4% и 2% соответственно, партию "Громадянська позиция" – 3% и 2%, ВО "Свобода" – 3% и 2% соответственно. За Радикальную партию Олега Ляшко готовы проголосовать 2,5% определившихся и 2% от общего числа респондентов, партию "Удар Виталия Кличко" – 2% и 1% соответственно. Партии "Оппозиционный блок", "Голос" и "Партию Шария" поддерживают по 1% среди определившихся с выбором и по 1% от общего количества респондентов.

Исследование проводилось в период с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.