Премьер Нидерландов Рютте не против встречи лидеров ЕС с Путиным, но сам в ней принимать участия не будет

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что не против предлагаемой встречи лидеров Евросоюза с российским президентом Владимиром Путиным, но сам в ней принимать участия не будет.

"Я сам, в рамках Европейского совета, не приму участия во встрече с Владимиром Путиным", - заявил Рютте по прибытии на саммит ЕС.

Причиной такой позиции Рютте назвал дело о сбитом в 2014 году на Донбассе пассажирском авиалайнере "Малазийских авиалиний", следовавшем рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 193 подданных Нидерландов.

При этом нидерландский премьер отметил, что не возражает, если с Путиным встретятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я не против встречи двух председателей с Владимиром Путиным", - отметил Рютте.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь выступил в поддержку идеи канцлера Германии Ангелы Меркель о едином формате переговоров ЕС с Россией.