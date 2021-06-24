Политика

15:43 24.06.2021

ЕС нужно вести диалог с Россией, как это начал делать Байден - Макрон

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ЕС нужно вести диалог с Россией, как это начал делать Байден - Макрон

ЕС необходим диалог с Россией, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам в Брюсселе перед стартом саммита ЕС.

По мнению Макрона, европейским странам "недостаточно просто реагировать (на действия России - ИФ)".

Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции, "Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".

Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.

Теги: #рф #ес #макрон
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