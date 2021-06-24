Кулеба назвал идею возобновления саммитов Россия-ЕС опасным отклонением от политики санкций Евросоюза: это может отговорить РФ от выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея о возобновлении саммитов Россия-ЕС без прогресса со стороны РФ опасным отклонением от политики санкций Евросоюза.

"Возобновление саммитов Россия-ЕС без прогресса со стороны России было бы опасным отклонением от политики санкций ЕС. Это может только нарушить политику непризнания, подорвать эффективность санкций и, что еще более серьезно, отговорить Россию от выполнения Минских соглашений", - написал Кулеба в Twitter, находясь в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС нужно добиться прямого диалога с руководством РФ, но одновременно выработать единый подход к "провокациям" со стороны Москвы. По ее словам, также необходимо научиться противостоять "гибридному наступлению" России.

Накануне издание Financial Times сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

В четверг стартует саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. На нем, в частности, планируется обсудить тему общего подхода к РФ.