Регион "Восточного партнерства" является приоритетным для ЕС - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверяет, что Европейский союз считает приоритетными для поддержки страны – участницы "Восточного партнерства".

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел трех стран – Украины, Молдовы и Грузии, которые впервые посетили столицу ЕС в формате Ассоциированного трио.

"Вам очень хорошо известно, что Европейский Союз придает огромное значение своим отношениям с восточными партнерами, и мы считаем этот регион приоритетным для нашей поддержки и приверженности. И я уверен, что сегодня Совет Европы подтвердит эту важность и нашу приверженность", - заявил Боррель.

Высокий представитель считает, что ЕС "должен гордиться тем, что наши партнеры хотят сблизиться с нами, хотят сблизиться с Европейским союзом и даже присоединиться к нему".

"Слишком часто в Европейском Союзе мы принимаем как должное то, что нам удалось создать: зону процветания, безопасности и возможностей для всех. Наш Союз не идеален, но то, что это членство рассматривается как стратегическая цель для многих стран - это большой комплимент", - уверен он.

В этой связи он приветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их просьбу об усилении сотрудничества с ЕС.

"Важнейшим аспектом нашего "Восточного партнерства" является налаживание связей не только между Европейским Союзом и нашими странами-партнерами, но и между ними - между самими партнерами. И это хорошо", - добавил Боррель.

Он напомнил, что у ЕС, кроме "Восточного партнерства", с каждой из этих стран также есть соглашения об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли.

"Эти соглашения являются наиболее всеобъемлющими из тех, что Европейский Союз имеет с любым другим партнером - с любым из его партнеров. Они обязывают нас укреплять нашу политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, что мы и делаем. Полное выполнение этих соглашений является ключом к использованию всех возможностей, которые они предлагают", - отметил Высокий представитель.

Боррель также считает, что сближение с ЕС требует работы с обеих сторон.

"Вы знаете, что в каждой из ваших стран есть ключевые области реформ, которые требуют быстрых, основательных и правдивых улучшений. Мы сможем приблизить законодательство, углубить сотрудничество и продвинуться в совместной работе только в том случае, если эти реформы будут полностью приняты и претворены в жизнь", - подчеркнул он.