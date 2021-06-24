Политика

11:16 24.06.2021

Меркель за прямой диалог ЕС с Москвой

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Меркель за прямой диалог ЕС с Москвой

 Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что ЕС нужно добиться прямого диалога с руководством РФ, но одновременно выработать единый подход к "провокациям" со стороны Москвы.

"По моему мнению, мы, Европейский союз, должны искать прямого контакта с Россией и российским президентом", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.

При этом она упомянула недавно прошедший саммит США и РФ. Меркель приветствовала факт этих переговоров, но указала, что "недостаточно, когда президент США говорит с президентом РФ", пояснив, что ЕС тоже не должен устраняться от диалога.

В то же время Меркель подвергла критике подход ЕС к "провокациям" со стороны РФ.

"События последних месяцев ясно показали не только Германии, что неправильно реагировать на российские провокации нескоординированным образом", - сказала она, отметив, что на подобные действия ЕС нужно отвечать "совместными и едиными усилиями".

По ее словам, также необходимо научиться противостоять "гибридному наступлению" России.

"В то же время на повестке дня должны быть общие стратегические интересы (c Россией - ИФ), к примеру, область защиты климата и, конечно, сфера мира и безопасности, урегулирование ситуации в Ливии и Сирии", - отметила канцлер.

Накануне издание сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве - образец того, как можно оживить отношения с Россией. "Меркель регулярно проводит переговоры с Путиным, однако призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России", - подчеркивается в статье.

В четверг стартует саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. На нем, в частности, планируется обсудить тему общего подхода к РФ.

Теги: #рф #ес #меркель
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