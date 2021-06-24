Политика

10:32 24.06.2021

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

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Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны и поможет найти новые инструменты углубления экономической интеграции, говорится в совместной статье министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чоко изданию "Euractiv".

"Семь лет назад, 27 июня 2014г., три восточных соседа ЕС - Грузия, Молдова и Украина - совершили исторический и решительный шаг к своему европейскому будущему: подписали соглашения об ассоциации с ЕС…С тех пор мы, ассоциированные партнеры, постепенно и неуклонно имплементируем соглашения об ассоциации. Мы уже достигли ощутимого прогресса в реформировании государственного управления, либерализации торговли, европейских трансформациях в сферах транспорта и энергетики, развития контактов между людьми благодаря либерализации визового режима, продвижении экологической повестки дня и усилении безопасности", - сказано в статье.

Министры подчеркнули, что укрепление демократий и верховенства права, борьба с коррупцией и совершенствование судебной системы остаются приоритетами, и три государства твердо привержены взятым на себя обязательствам.

В то же время, как отмечается в статье, страны продолжают противостоять вызовам. В частности, из-за незаконной оккупации территорий Грузии и Украины и конфликта в Приднестровском регионе Молдовы, что серьезно угрожает суверенитету и подрывает территориальную целостность государств.

"Эти нарушения международного права существенно дестабилизируют европейскую и региональную безопасность и подрывают основанный на правилах международный порядок. Мы рассчитываем на сотрудничество с ЕС ради мира и безопасности в регионе", - выразили надежду главы МИД.

Также в статье министры отметили, что начало Ассоциированного трио отражает стремления стран стать членами ЕС, подтверждает обязательства продвигаться вперед во внедрении соглашений об ассоциации с ЕС и предоставляет новый толчок стратегическому развитию "Восточного партнерства".

"Ассоциированное трио объединяет не только большая цель членства в ЕС. Мы также будем совместно работать над расширением повестки дня диалогов между ЕК и партнерами. Среди новых тематических направлений - транспорт, энергетика, цифровая трансформация, зеленая экономика, образование, юстиция, стратегические коммуникации, здравоохранение, культура и тому подобное. Мы стремимся найти дополнительные инструменты углубления экономической интеграции в дополнение к глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, укрепить безопасную и надежную связь с ЕС", - говорится в тексте статьи.

Кроме того, как подчеркнули главы МИД, важной составляющей совместной деятельности Трио будет усиление сотрудничества с ЕС в сферах безопасности и обороны, в частности по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости.

"24 июня мы впервые посещаем Брюссель в составе Ассоциированного трио, министров иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы. Мы стремимся сделать сотрудничество с ЕС как можно более практичным и нацеленным на результат, а также направленным на перспективу и открытие новых ориентиров", - подчеркнули министры.

Так, Украина, Грузия и Молдова стремится, как отмечается в статье, донести, что ЕС может изменить ситуацию в регионе к лучшему, и три страны готовы активно взаимодействовать с ЕС на политическом, экспертном и уровне гражданского общества.

"Эффективное выполнение соглашений об ассоциации остается приоритетом нашей политики. В то же время, мы ищем в нашем диалоге с ЕС добавленную стоимость, которая способна ускорить интеграцию и создать новые возможности", - говорится в материале глав ведомств.

Также главы МИД Ассоциированным трио хотят донести сигнал, что "Восточное партнерство" требует нового политического толчка. "Мы готовы работать вместе над приближением "Восточного партнерства" к потребностям и стремлениям участников", - подчеркнули министры.

"Ассоциированное трио является проявлением твердой решимости трех наших государств и нашего суверенного выбора европейского будущего. Сейчас мы находимся на важном новом перекрестке и надеемся, что наши друзья и партнеры и в дальнейшем будут стоять рядом с нами на нашем пути евроинтеграции", - подытожили главы МИД в статье.

 

Теги: #грузия #украина #молдова #мид
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