Политика

09:14 24.06.2021

ФРГ и Франция призывают партнеров по ЕС обдумать возможность в будущем приглашать Путина на саммит - газета

2 мин читать
ФРГ и Франция призывают партнеров по ЕС обдумать возможность в будущем приглашать Путина на саммит - газета

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина, сообщает Financial Times со ссылкой на диписточники.

"ФРГ и Франция призвали к новой стратегии ЕС, предусматривающей более тесные контакты с Москвой. Эта идея прозвучала после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным", - пишет издание.

Собеседники газеты утверждают, что с идеей приглашения российского президента на саммит ЕС выступила Меркель, а затем ее поддержал Макрон. Такое развитие событий стало неожиданностью для некоторых стран ЕС, отмечается в статье.

"Знакомые с ходом дискуссий источники сообщили, что постпреды, представляющие Берлин и Париж, на встрече в Брюсселе в среду застали врасплох другие европейские столицы, выдвинув новые предложения по поводу отношений с Кремлем", - пишет Financial Times.

По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве - образец того, как можно оживить отношения с Россией. "Меркель регулярно проводит переговоры с Путиным, однако призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России", - подчеркивается в статье.

Газета предупреждает, что франко-немецкое предложение, как ожидается, вызовет тревогу у стран Балтии и Польши.

В четверг стартует саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. На нем, в частности, планируется обсудить тему общего подхода к РФ.

Теги: #ес #меркель #макрон #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 23.06.2021
Саммит ЕС обсудит Россию

Саммит ЕС обсудит Россию

08:36 23.06.2021
Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

02:36 23.06.2021
Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов - Лукашенко

Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов - Лукашенко

22:29 22.06.2021
США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США

США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США

18:40 22.06.2021
Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

14:26 22.06.2021
"Индийский" штамм коронавируса станет в ЕС преобладающим - глава Еврокомиссии

"Индийский" штамм коронавируса станет в ЕС преобладающим - глава Еврокомиссии

00:59 22.06.2021
Пандемия усугубила проблемы с правами человека и демократией в мире

Пандемия усугубила проблемы с правами человека и демократией в мире

13:49 21.06.2021
ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

11:30 21.06.2021
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

10:55 21.06.2021
Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Беларуси, в него войдут более 80 физических и юрлиц – Боррель

Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Беларуси, в него войдут более 80 физических и юрлиц – Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы предлагают прекратить дипломатические отношения с Беларусью

Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США – Офис президента

Нардепы предлагают прекратить дипломатические отношения с Беларусью

"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

Понятие "политико-правовое решение" предлагают ввести в законодательство для возвращения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

Порошенко призвал почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны

Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

Партия "Гражданский договор" сформирует правительство Армении - Пашинян

Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию с безопасностью на Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА