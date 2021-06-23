Политика

12:34 23.06.2021

"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

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"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

Лидер партии "Голос" Кира Рудик призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму – "The situation of Crimean Tatars", сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня в ПАСЕ важный день. Дебаты и рассмотрение резолюции, которую неоднократно пытались отложить. Этот документ - результат многолетней работы по систематическим нарушениям прав человека в Крыму, в частности, нарушению прав крымских татар. Резолюция призывает Россию освободить оккупированный Крым, провести прозрачное расследование смертей и исчезновений политических активистов, а также прекратить давление и преследование против крымских татар. Мы надеемся, что ПАСЕ поддержит этот чрезвычайно важный для территориальной целостности Украины документ", - заявила Рудик.

Она подчеркнула, что нарушения прав крымских татар со стороны оккупационной "власти" в Крыму продолжаются уже восьмой год.

"Россия нелегально удерживает заключенными более ста украинских граждан. Большинство из них - это крымские татары. Они попали под репрессии за свою активную украинскую позицию и нежелание мириться с преступными действиями оккупационной "власти". Люди нуждаются в защите и восстановлении справедливости. "Голос" требует освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - добавила Рудик.

Теги: #крым #пасе #голос #крымские_татары
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