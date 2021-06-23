Понятие "политико-правовое решение" предлагают ввести в законодательство для возвращения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" предлагают разрешить президенту принимать политико-правовые решения для возвращения в Украину лиц, которые удерживаются или привлекаются к уголовной ответственности либо осуждены на территории государства-агрессора (РФ), а также для возвращения таких лиц с временно оккупированной территории Украины.

Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект №5672 "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины" зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Николай Стефанчук и Иван Калаур (фракция "Слуга народа").

Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство Украины понятие "политико-правовое решение".

"В целях обеспечения своевременной и эффективной защиты прав человека - ускоренного решения вопросов, президент Украины может принимать политико-правовое решение как исключительный уголовно-правовой метод", - говорится в законопроекте.

Согласно документу, задача политико-правового решения - правовое обеспечение процедуры обмена людей, которые содержатся или привлекаются к уголовной ответственности, или осуждены на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины, а также лиц, привлекаемых к уголовной ответственности на территории Украины (в частности, задержанных или арестованных), - до принятия украинским судом приговора или иного окончательного решения по делу о совершенном ими общественно опасном деянии, предусмотренном Уголовным кодексом.

Положения новой статьи "Политико-правовое решение" распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях защищали независимость и территориальную целостность Украины, в частности, принимали участие в антитеррористической операции (АТО) или операции Объединенных сил (ООС).

Согласно законопроекту, для принятия политико-правового решения президент Украины издает указ, который предусматривает обмен выше перечисленных лиц.

В законопроекте отмечается, что политико-правовое решение является временной уголовно-правовой мерой, а его нормы "подлежат отмене после восстановления территориальной целостности Украины и потери актуальности проблемы обмена указанных лиц".

Авторы законопроекта также предлагают не применять срок давности для освобождения от уголовной ответственности к лицам, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление на временно оккупированной территории Украины.