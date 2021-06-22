Политика

18:40 22.06.2021

Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

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Зеленский и Меркель поговорили по телефону, обменялись приглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора во вторник обменялись приглашениями к взаимным визитам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны", - указывается в сообщении.

Меркель в свою очередь пригласила Зеленского совершить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Стороны также отметили особенности даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил президент Украины.

Позже в Twitter президент Зеленский сообщил, что Меркель пригласила его посетить Германию 12 июля.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов по безопасности и вопросам сотрудничества Украины и Германии", - написал президент в Twitter.

Теги: #зеленский #меркель
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