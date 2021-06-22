Политика

10:44 22.06.2021

Порошенко призвал почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны

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Порошенко призвал почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко в День скорби и памяти жертв Второй мировой войны (22 июня) призвал почтить память всех украинцев, которые так и не вернулись домой из-за войны.

"Слава всем, кто мужественно сражался на всех фронтах и в подполье. Всем, кто боролся против тоталитаризма всех цветов и отдал жизнь за мир и свободу в Европе и мире. Победа стала общим достижением антигитлеровской коалиции, всего прогрессивного человечества", - написал Порошенко в фейсбуке во вторник.

Он отметил, что "бесчисленные жертвы, руины и опустошение – это страшная цена, которую пришлось заплатить, в том числе и украинскому народу за коварный заговор двух тоталитарных режимов Сталина и Гитлера".

"К сожалению, окончание Второй мировой так и не сделало Украину свободной. Более того, бороться за нашу свободу и независимость мы вынуждены до сих пор. Почти 8 лет назад враг под влиянием разрушительных имперских амбиций вновь разжег костер войны на нашей земле. И снова герои, достойные славы своих мужественных предков, с оружием в руках встали на защиту своей страны, чтобы победить", - резюмировал Порошенко.

 

Теги: #память #порошенко #война
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