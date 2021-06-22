Политика

10:18 22.06.2021

Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

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Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы закрыл дело по второй жалобе касающейся весенного выступления украинского нардепа, члена делегации Украины в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

Об этом сам нардеп сообщил в своём телеграмм-канале во вторник.

"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель (канцлеру Германии Ангеле Меркель – ИФ). Никаких санкций не будет", - написал Гончаренко.

Он объяснил, что обе ситуации произошли на весенней сессии.

"Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс (президент ПАСЕ Рик Демс – ИФ) прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация - во время своего вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель, я назвал Путина убийцей. На что президент Демс также отреагировал замечанием", - подчеркнул нардеп.

В то же время, он добавил, что санкции по жалобе председателя российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и президента РФ Владимира Путина остаются в действии, вследствие чего на ближайшей сессии ПАСЕ слова у Гончаренко не будет.

 

Теги: #пасе #гончаренко
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