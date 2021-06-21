Политика

09:53 21.06.2021

Партия "Гражданский договор" сформирует правительство Армении - Пашинян

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Партия "Гражданский договор" сформирует правительство Армении - Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что возглавляемая им партия "Гражданский договор" самостоятельно сформирует новое правительство республики.

"В новом парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92%.

Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После назначения премьера в 15-дневный срок формируется правительство.

В парламент пройдут также блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" и сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею".

Теги: #правительство #пашинян #формирование #армения
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