Политика

14:14 19.06.2021

Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

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Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" нардеп Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинско-турецкое стратегическое партнерство, сообщает сайт партии "Евросолидарность".

Встреча прошла в рамках Анталийского дипломатического форума на высоком уровне, куда Порошенко был приглашен правительством Турции.

Разговор был посвящен обсуждению возможностей укрепления обороноспособности Украины, отмечает "Евросолидарность".

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в регионе Черного моря", - заявил Порошенко в Фейсбук.

 

Теги: #порошенко #евросолидарность
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