Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" нардеп Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинско-турецкое стратегическое партнерство, сообщает сайт партии "Евросолидарность".

Встреча прошла в рамках Анталийского дипломатического форума на высоком уровне, куда Порошенко был приглашен правительством Турции.

Разговор был посвящен обсуждению возможностей укрепления обороноспособности Украины, отмечает "Евросолидарность".

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в регионе Черного моря", - заявил Порошенко в Фейсбук.