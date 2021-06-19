Политика

13:47 19.06.2021

Кулеба и глава МИД Молдовы договорились провести консультации о взаимном признании ID-карт

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Кулеба и глава МИД Молдовы договорились провести консультации о взаимном признании ID-карт

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокем на полях Анталийского дипломатического форума.

"Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами. Они также обсудили ход реализации инфраструктурных проектов", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Ключевой темой разговора стало развитие формата Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут открыто, демократично и конкурентно, без вмешательства со стороны России.

Теги: #молдова #кулеба #мид
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