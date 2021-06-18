Политика

20:55 18.06.2021

Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

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Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

Народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун, комментируя решение СНБО ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, напомнила, что на днях Верховная Рада в первом чтении приняла закон о списании долгов газзбытов Фирташа перед "Нафтогазом".

"Вышла новая серия СНБО, из которой мы узнали много новостей: что у нас уже начали составлять списки олигархов и начали с Фирташа и Фукса. Они, бесспорно, заслуживают того, чтобы их действия получили надлежащую правовую оценку. Являются ли такой правовой оценкой санкции - остается большим дискуссионным вопросом", - цитирует Совсун пресс-служба партии "Голос".

Совсун напомнила, , что за три дня до объявления санкций парламент в первом чтении принял законопроект, согласно которому списываются миллиардные долги газзбытов перед "Нафтогазом". "Это как минимум 23 млрд. грн., которые фирташевские газзбыты накопили перед Нафтогазом. Из-за этого создается впечатление, что санкции могут быть элементом торгов по списанию соответствующих долгов. В целом, санкции не будут иметь моментального и прямого воздействия, а вот списание этих долгов - очень реальное", - отметила депутат.

В заявлении секретаря СНБО говорилось, что санкции вводятся за участие Фирташа в титановом бизнесе, поставках сырья на российские оборонные предприятия. В связи с этим Сосун задается вопросом, не время ли государству выработать единую политику, что делать с теми, кто ведет бизнес с оккупированными агрессором территориями, особенно - занимается поставкой для российской оборонной отрасли.

"Что мы делаем с людьми, которые в принципе ведут большой бизнес в оккупированном Крыму? Мы точечно с ними боремся или у нас есть какие-то глобальные системные решения? Также, как нет никаких системных подходов по санкциям относительно взаимодействия с Россией, российской оборонкой. Мы "поштучно" их будем вылавливать или урегулируем этот вопрос на законодательном уровне?", - сказала Совсун.

Теги: #санкции #партия #комментарии
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