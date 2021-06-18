В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

Народные депутаты разрабатывают законопроект об определении критериев, по которым Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по запросу военно-гражданских администраций сможет принять решение о безопасности проведения выборов в громадах Донецкой и Луганской областей, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

"Согласно закону, это (проведение выборов в Донецкой и Луганской областях - ИФ) регулируют Военно-гражданские администрации вместе с Центральной избирательной комиссией. То есть если ВГА не видит условий безопасности, то ЦИК не объявляет там выборы. Соответственно, здесь вопрос к ВГА и ЦИК - как они это отработают в этот раз. Мы со своей стороны при обсуждении изменений в Избирательный кодекс предложили новую модель всех этих процессов, связанных с выборами, и усилили конкретность. Скоро мы будем вносить законопроект: есть идея определить конкретные критерии, по которым СНБО будет решать, возможно или нет (провести выборы в громадах на Донбассе - ИФ), то есть ВГА будет обращаться в СНБО и СНБО как один из ключевых органов в Украине будет все это определять. Пока этот законопроект ещё дискутируется, поэтому он, возможно, через несколько недель появится", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вместе с тем уточняющий вопрос, будет ли этот законопроект зарегистрирован до конца текущей сессии Верховной Рады, парламентарий возразил, что подготовка документа займет ещё какое-то время, поскольку "это не связано с выборами (промежуточными - ИФ), которые состоятся осенью, и не повлияет на их объявление, потому что это они должны быть объявлены до конца августа".

Как сообщалось, послы стран "Большой семерки" G7 в Украине по итогам встречи с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Гражданской сети "Опора" 16 июня призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

11 мая 2021 года Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в указанных громадах.