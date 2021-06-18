Тимошенко извинилась перед медиками от имени всех политиков за недостаток внимания к сфере здравоохранения в Украине

Лидер политической партии "Батькивщина", народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко накануне Дня медика посетила столичную Александровскую больницу, где поздравила медработников с профессиональным праздников, а также извинилась перед ними от имени всех украинских политиков.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины" в пятницу, во время своего поздравительного обращения Тимошенко, от имени всех, кто представляет украинскую политику, извинилась перед медработниками за то, что области здравоохранения в нашей стране не уделяется достаточно внимания, а работникам не обеспечиваются все необходимые условия для эффективной работы и нормальной жизни.

"Я желаю вам и вашим семьям здоровья. Если вы нам его дарите, то вы у Бога точно заслужили крепкое здоровье для себя, своих родных и близких. Я хочу пожелать, чтобы медицинская отрасль, так же как и отрасль образования, стала номером один в Украине, как это во всем мире. Я хочу, чтобы мы, наше поколение, дождались успешной красивой страны. Я в нее верю всю свою жизнь и знаю, что вы верите, потому что вы здесь, в Украине. Я хочу, чтобы все ваши мечты сбывались. Всего вам хорошего", - обратилась Тимошенко к медработникам больницы.

Она также отметила, что в очень сложное для страны и всех украинцев время именно медицинские работники стали настоящей армией спасения.

"Вы, как армия на передовой - никто из вас не отступил, не сдался, не отошел. Вы знали, что кроме вас, спасать людей некому. Поэтому от себя лично, от всех, кого вы вылечили, кому вы давали советы, я хочу выразить огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, рискуя своей жизнью, спасали нас всех", - подчеркнула Тимошенко.

Сообщается, что поздравления с профессиональным праздником от партии "Батькивщина" и Юлии Тимошенко получил также персонал институтов Национальной академии медицинских наук Украины.

Помимо лидера "Батькивщины, с поздравительным словом к медикам обратился её заместитель, первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Дубиль, который присутствовал на торжественной встрече с работниками Александровской больницы.