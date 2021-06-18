"Евросолидарность" инициирует изменения в Админкодекс для усиления ответственности чиновников за нарушения закона о декоммунизации

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, усиливающие ответственность должностных лиц за несоблюдение закона о декоммунизации, сообщила народный депутат Ирина Фриз.

"Мы планируем внести изменения в действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях и усилить в разы ответственность должностных лиц за несоблюдение закона о декоммунизации", - сказала Фриз на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам народного депутата, в "Европейской солидарности" возмущены решением Харьковского окружного административного суда, который признал недействительным переименование в Харькове в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

Фриз также сообщила, что "Европейская солидарность" собирается подать "административный иск к горсовету о запрете совершать действия, нарушающие требования закона о декоммунизации".

"В таких действиях (Харьковского горсовета - ИФ) мы видим повторение попыток создания неблагозвучной, так называемой, ХНР и превращение Харькова, как города свободных людей на населенный пункт, наполненной ватой. Наша партия... будет максимально активна, как в судебном процессе, так и в общественно -политических мероприятиях, цель которых - противостоять этому реваншизму", - подчеркнула народный депутат.

Как сообщалось, Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета к главе Харьковской областной государственной администрации и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

"Признать противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта - распоряжения председателя облгосадминистрации от 17 мая 2016 года №181" О переименовании объектов топонимики города Харькова", а именно п.21 приложения к распоряжению", - говорится в резолютивной части определения, оглашенной судьей Андреем Зинченко 16 июня.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.