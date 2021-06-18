Политика

13:00 18.06.2021

В "Евросолидарности" призывают власти повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить украинцам субсидии

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В "Евросолидарности" призывают власти повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить украинцам субсидии

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов призвал власти прекратить "разворовывание государственных средств и заоблачные расходы на силовиков", и повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить субсидии украинцам.

"Те, кто обещали рост экономики на 40%, обвалили ее еще до начала эпидемии, и похоже, как остановить это падение ни Зеленский, ни его окружение не знает. Что мы видим? Падение промышленного производства, падение ВВП, рост безработицы, недофинансирование ключевых расходов, в частности на нужды образования, медицины, местного самоуправления, социальной политики", - приводит слова Герасимова с трибуны Верховной Рады пресс-служба политсилы.

По словам Герасимова, два года президентства Владимира Зеленского стали тяжелым ударом для украинской экономики.

"Например, расходов государственного бюджета проведено меньше планом почти на 68 млрд грн. Нанесен финансовый удар по местным громадам - хотя на них лег основной груз борьбы с пандемией. Расходы государственного бюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам в 2020 году почти на 5 млрд грн меньше плана", - заявил народный депутат.

Он отметил, что оценке Счетной палаты, госбюджет недополучил 75 млрд грн доходов.

Герасимов также констатировал невыполнение государственного оборонного заказа, свертывание реформ в сфере обороны и безопасности, провалившуюся закупку новейшего украинского вооружения.

"Мы видим увеличение госдолга. Вследствие невыгодных займов и провала сотрудничества с международными финансовыми институтами. Общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился почти на 554 млрд грн", - подчеркнул Герасимов.

Так, в политсиле призвали создавать новые рабочие места и усилить социальную защиту населения.

"Следует остановить хищения в госпредприятиях, чтобы они снова начали приносить прибыль в бюджет. Нужно уменьшить расходы на кортежи, дачи и силовиков Зеленского и направить эти средства на социальную защиту населения, в частности для повышения субсидий…Нужно уничтожить налоговые тиски, в которые власть загнала малый и средний бизнес, и в заложниках которых оказался весь средний класс. В свою очередь весь этот комплекс позволит повысить зарплаты и пенсии. И самое главное, повышение зарплат военным", - резюмировал политик.

Теги: #евросолидарность #герасимов
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