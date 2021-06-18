Украина стремится, чтобы встреча лидеров в "Нормандском формате" состоялась как можно скорее- Кулеба

Украина стремится, чтобы встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в "Нормандском формате" состоялась как можно быстрее, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно быстрее, поскольку мы понимаем, что нам надо сесть и поговорить с Путиным непосредственно, если мы хотим достичь прогресса, и президент (Владимир Зеленский – ИФ) готов в двусторонней встрече с президентом Путиным", - сказал Кулеба в интервью иностранным СМИ, фрагмент которого был опубликован в Telegram телеканала "Украина 24" в пятницу.