США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

США не намерены отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", - сказала Нуланд в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что Байден назвал Украину как страну, в отношении которой у США имеются значительные разногласия с Российской Федерацией.

"Соединенные Штаты твердо привержены - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - подчеркнула Нуланд.