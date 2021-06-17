Политика

18:03 17.06.2021

Байден предупредил Путина о недопустимости кибератак на оборонку, энергетику, финансовую сферу и систему здравоохранения США - СМИ

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Байден предупредил Путина о недопустимости кибератак на оборонку, энергетику, финансовую сферу и систему здравоохранения США - СМИ

В переданный президентом США Джозефом Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошла, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Корреспондент Дженнифер Джейкобс, курирующая тему Белого дома, опубликовала в своем твиттере 16 пунктов списка. В нем значится химическая промышленность, торговые объекты, система коммуникации, жизненно важные производства, плотины, сфера здравоохранения и система оказания срочной медпомощи, сельское хозяйство/продовольственная сфера, информационные технологии, ядерные объекты, правительственные учреждения, транспорт и объекты, имеющие отношение к водоснабжению.

Ранее лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в списке должна быть вся американская инфраструктура. "Чего не хватает в списке? Да вся американская инфраструктура должна быть вне досягаемости для кибератак", - написал Маккарти в твиттере.

Президент США Джо Байден сообщил прессе по итогам встречи с президентом России, что передал ему список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

Теги: #байден #путин
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