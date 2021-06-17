Встреча Байден-Путин обозначила позиции двух стран и расставила "красные линии" - Климпуш-Цинцадзе

Встреча президентов США и Российской Федерации – Джо Байдена и Владимира Путина - обозначила позиции двух стран и расставила "красные линии", которые нельзя переходить, считает глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность").

"По-моему, были четко обозначены позиции обоих стран. Я думаю, что эта встреча была необходима, чтобы Соединённые Штаты глаза в глаза могли сказать о всех предостережениях относительно недопустимого поведения Российской Федерации на международной арене, которое потом Байден пояснял отсылками к ценностным вещам, как воспринимается страна в мире, если она не придерживается своих международных обязательств и насколько это подрывает любую возможность доверительно относиться к какому-либо государству, даже если она имеет ядерное оружие", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам народного депутата, озвученные Байденом 3-6 месяца, в течение которых будет видно развитие событий, – "это тот срок, на который он в этих переговорах расставил маяки для Путина, для того, чтобы президент России сделал шаги, которые дадут понять, является ли он договороспособным, осталось ли у него хоть немного здравого смысла, чтобы можно было вести разговор о стратегических, глобальных мировых вещах - таких как стратегическая стабильность, о новом соглашении об СНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений - ИФ) или об обновлении этого соглашения, или об Арктике, о защите окружающей среды, об изменении климата и, очевидно, о локальных или относительно локальных вещах".

Народный депутат подчеркнула, что война между Украиной и Россией - это конфликт мирового значения между Россией и западным миром, западной цивилизацией.

"Позиции Байдена подкреплены позициями всех стран в результате встречи G7, саммитом НАТО, саммитом ЕС- США. Он там представил консолидированную позицию Запада о восстановлении территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и поддержки Западным миром этого процесса в рамках международного права. Именно поэтому я считаю, что Путин так эмоционально реагировал на вопросы об Украине на своей пресс-конференции, пытаясь снова всему миру навязать свой традиционный нарратив относительно того, что их там нет, что они только обязаны будто бы способствовать исключительно выполнению минских договоренностей, снова настаивая на том, что Россия не является стороной минских договорённостей и не является стороной конфликта", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Народный депутат подчеркнула, что в ближайшие месяцы можно будет понять, какие именно договоренности были достигнуты в Женеве.

"Я думаю, что прежде всего мы увидим или не увидим, какие-то шаги России по освобождению американских граждан, которые удерживаются на территории России, о наказании виновных в кибератаках на США... и какие-то другие элементы выполнения достигнутых договорённостей, по крайней мере достигнутых маяков", - подчеркнула народный депутат.

Климпуш-Цинцадзе убеждена, что встреча Байдена с Путиным – "это не о дружбе и не о доверии".

"Это было высказывание позиций в глаза, обозначение с обеих сторон "красных линий", за которые недопустимо переходить. Знаете, как в древние времена говорили: "Иду на вы". Когда начинали войну, тогда предупреждали - я беру оружие и я буду бороться. Это не о том, что Байден объявляет войну. Это о том, что Байден и, соответственно США, не будут терпеть дальнейших нарушений международного права со стороны Российской Федерации, и на каждое такое нарушение будут реагировать", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.