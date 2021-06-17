Политика

10:44 17.06.2021

Саммит президентов РФ и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине - ОПЗЖ

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Саммит президентов РФ и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине - ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают прошедшую встречу президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина - отправной точкой к преодолению накопленных противоречий между странами, важным шагом к снятию международной напряженности и поддержанию стратегической стабильности.

"Хотим особо отметить, что в ходе переговоров оба президента задекларировали заинтересованность в урегулировании конфликта на Донбассе и подтвердили приверженность реализации Минских соглашений. Такая согласованная позиция и последовательная международная поддержка дает надежду на приближение мира в Украине и восстановление единства страны", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В ОПЗЖ подчеркивают, что проведение российско-американского саммита на уровне президентов – это демонстрация ответственности лидеров за поддержание международного мира, стабильности и предотвращение конфликтов на международной арене.

В политсиле надеются, что начавшийся диалог о стратегической стабильности между РФ и США получит развитие. Конструктивное взаимодействие между двумя государствами в ОПЗЖ считают важнейшим условием для обеспечения безопасности на всем Европейском континенте, в первую очередь в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Рассчитываем на действенную помощь обеих стран в реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в Нормандском формате. Уверены, что совместная работа РФ и США в этом направлении позволит органично дополнить усилия стран "Нормандской четверки", ускорить мирный процесс. Со своей стороны ОПЗЖ будет поддерживать все конструктивные усилия, которые позволят снять напряженность, приблизят нас к урегулированию конфликта и восстановлению единства нашей страны. Ведь именно к этому больше всего сегодня стремится украинский народ", - отмечают в ОПЗЖ.

Теги: #рф #опзж #саммит #реакция #сша
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