Политика

10:18 17.06.2021

Вирастюк стал членом фракции "Слуга народа"

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Вирастюк стал членом фракции "Слуга народа"

Народный депутат Украины Василий Вирастюк вошел во фракцию "Слуга народа".

Об этом объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании парламента в четверг.

Как сообщалось, 15 июня украинский спортсмен Василий Вирастюк принял присягу народного депутата Украины.

22 апреля ЦИК официально признала победу Вирастюка на довыборах в парламент на округе №87, прошедших 28 марта. 2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках, на которых по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

Верховный суд 23 мая, отменил протокол ЦИК Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Вирастюка избранным депутатом.

ЦИК обжаловала решение Верховного суда, которым отменяется протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Вирастюка избранным депутатом.

5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК о результатах выборов.

Теги: #вирастюк #фракция #слуга_народа
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