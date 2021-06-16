Политика

14:26 16.06.2021

Корниенко считает, что несогласные с руководством фракции депутаты "Голоса" должны сдать мандаты и создать новую партию

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Корниенко считает, что несогласные с руководством фракции депутаты "Голоса" должны сдать мандаты и создать новую партию

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" должны сдать мандаты и создать новую политическую партию.

"Я думаю, что нужно выполнять закон Украины: если говоришь, что выходишь откуда-то, то нужно выходить. А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты пошел, а ты ещё ходишь два часа. Если люди говорят, что выходят, тогда, пожалуйста, мандат на стол, заявление зал, я думаю, поддержит… По крайней, мере "Слуга народа" поддержит голосование за сложение мандатов представителями новой группы "Справедливость", - сказал Корниенко журналистам на брифинге в среду.

По его мнению, этим десяти депутатам следует создать новую партию.

В то же время во фракции "Европейская солидарность" выразили огорчение расколом в "Голосе".

"Мне очень обидно, что такая патриотическая, проукраинская, прогосударственная политическая сила, которая имела поддержку граждан Украины, когда заходила в парламент, не находит внутри себя взаимопонимания, не может решить вопросы, возможно, где-то процедурные, где-то ценностные. И мне очень жаль, что им пришлось таким образом решать этот конфликт, который добавляет привкус горечи всем патриотическим силам Украины", - сказала глава парламентского комитета по вопросам интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам.

Как сообщалось, половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".

Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик, которая "прогуливает более 60% заседаний".

Теги: #фракция #голос
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