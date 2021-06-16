Политика

12:16 16.06.2021

Политсовет "Голоса" в среду рассмотрит заявление части фракции о создании отдельного объединения

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Политсовет "Голоса" в среду рассмотрит заявление части фракции о создании отдельного объединения

Политический совет партии "Голос" планирует в среду, 16 июня, рассмотреть заявление части депутатской фракции "Голос" о создании отдельного объединения "Справедливость" в Верховной Раде и даст ей оценку, сообщает пресс-служба политсилы.

"Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - отмечается в сообщении партии.

Кроме того, в "Голосе" убеждены, что все вопросы внутренней партийной жизни должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и политический совет.

Как сообщалось, половина членов депутатской фракции "Голос" выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".

Кроме того, часть фракции намерена инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик, которая "прогуливает более 60% заседаний".

Теги: #голос #политсовет
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