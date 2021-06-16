Политика

10:45 16.06.2021

Половина фракции "Голос" выразила недоверие ее главе Железняку - нардеп Устинова

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Половина фракции "Голос" выразила недоверие ее главе Железняку - нардеп Устинова

Половина членов депутатской фракции "Голос" в Верховной Раде выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку, заявила народный депутат Александра Устинова.

"Вчера руководство партии и фракции показало свое реальное лицо: они голосовали за русификацию вместо защиты украинского языка и украинской культуры. Именно поэтому мы, половина фракции "Голоса", выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и положение про фракцию, и уже более трех месяцев не созывает заседания фракции", - сказала Устинова с трибуны парламента в среду.

Она подчеркнула, что это происходит вопреки требованию большинства членов фракции.

"Мы инициируем исключение (из фракции - ИФ) Киры Рудик, которая прогуливает более 60% заседаний. Мы обещали это избирателям: если будут прогуливать 50%, то будем исключать", - добавила нардеп.

Теги: #голос #недоверие #железняк
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