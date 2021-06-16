Политика

10:01 16.06.2021

Посол Украины проведет встречу в Госдепе США после переговоров Байдена и Путина

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Посол Украины проведет встречу в Госдепе США после переговоров Байдена и Путина

Посол Украины в США Оксана Маркарова проведет встречу в Государственном департаменте США в среду, 16 июня, в день переговоров президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Как следует из расписания на 16 июня, обнародованного на сайте Госдепа, Маркарова встретится с и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Встреча намечена на 19.00 по местному времени.

Как сообщалось, в среду в Женеве пройдет российско-американский саммит. Также президенты РФ и США проведут переговоры (начало беседы запланировано на 13.15 местного времени). На 18.00 намечена пресс-конференция президента РФ по итогам саммита. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию Байдена после Путина.

Теги: #маркарова #госдеп_сша
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