ФРГ может изменить позицию по "Северному потоку-2" после выборов нового канцлера, полагает Кулеба

Федеративная Республика Германия (ФГ) может изменить позицию по газопроводу "Северный поток-2" после выборов нового канцлера, которые пройдут осенью 2021 года, полагает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На самом деле, в самой Германии много голосов выступают против "Северного потока-2", и позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов", - сказал Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.

Он отметил, что США также не отказались полностью от санкций против российского газопровода. "Это скорее перерыв. Наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться. Как говорится в одном золотом правиле дипломатии, ничего полностью не согласован, пока все не согласовано", - добавил министр.

По его словам, Украина придерживается "четкой позиции" по газопроводу "Северный поток-2". "Дело не только в Украине и наших экономических интересах. Очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки Владимира Путина (президента РФ - ИФ) такое мощное политическое оружие, как "Северный поток-2", - уточнил он.

Кулеба добавил, что компромиссы в вопросах безопасности никогда хорошо не работали и в прошлом. "Мы надеемся убедить наших немецких и американских партнеров воспринимать имеющуюся угрозу серьезно. Над этим сейчас работает украинская дипломатия", - резюмировал глава МИД.