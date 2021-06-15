Политика

18:40 15.06.2021

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и возле границ Украины

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Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и возле границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится в Украине с рабочим визитом.

"Владимир Зеленский и Анн Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства. Также были обсуждены пути укрепления безопасности в Черноморском регионе", - сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Трехсторонняя контактная группа должна возобновить полноценную работу.

Зеленский также подчеркнул важность совершения СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

Глава государства отметил внимание, которое шведское председательство в ОБСЕ уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию на Донбассе.

"Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важной является поездка, которую вы на днях осуществили на восток Украины", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинала Конституции гетмана Пилипа Орлика.

"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим", - сказал он.

Президент отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.

Теги: #линде #зеленский #обсе
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