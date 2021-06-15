Политика

18:32 15.06.2021

Нардепы предлагают Раде обязать производителей обогащать муку фолиевой кислотой для борьбы с недостатком витаминизации населения

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Нардепы предлагают Раде обязать производителей обогащать муку фолиевой кислотой для борьбы с недостатком витаминизации населения

Обязать производителей добавлять фолиевую кислоту (витамин В9) в муку для борьбы с недостатком витаминов, минеральных веществ и микроэлементов у населения, а также улучшения демографической ситуации в стране предлагает Верховной Раде группа народных депутатов из фракции "За майбутне".

Соответствующий законопроект "О фортификации муки" зарегистрирован в парламенте во вторник под №5657.

В пояснительной записке к документу указано, что обязательная фортификация фолиевой кислотой предлагается для пшеничной муки высшего и первого сортов. Для субъектов хозяйствования, производящих более 150 тонн муки в сутки, требование обязательного обогащения микроэлементом вводится с 1 января 2022 года, для 50-150 тонн/сутки - с 1 июля 2022-го, менее 50 тонн/сутки - с 1 января 2023-го.

Авторы законопроекта ссылаются в документе на опыт более чем 80 стран (включая США, Канаду, Чили, Венгрию, Великобританию и Францию), где применяется один из методов массовой профилактики дефицита фолиевой кислоты у населения - фортификация (обогащение) ею продуктов регулярного и массового применения. В указанных странах муку обогащают фолиевой кислотой - синтетическим аналогом природного витамина В9, как правило, из расчета 220 мкг на 100 г муки, а в Китае фортифицируют рис как продукт массового употребления.

В пояснительной записке также приведены рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым обогащение пшеничной и кукурузной муки является профилактическим методом, направленным на улучшение статуса населения в части обеспеченности питательными микроэлементами. Этот метод может использоваться параллельно с другими мерами для снижения дефицита витаминов и минеральных веществ, если таковой является проблемой общественного здравоохранения.

Как сообщалось, аналогичный законопроект в сентябре 2018 года зарегистрировали в парламенте девять нардепов из разных фракций, в августе 2019-го он был отозван без рассмотрения.

Теги: #витамины #мука #рада #производство
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