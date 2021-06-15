В ОП сообщили о трансформации института уполномоченных президента

С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных президента Украины в Офисе президента приняли решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей.

Как сообщает пресс-служба президента во вторник, вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники-уполномоченные президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить.

"Направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник-уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника-уполномоченного будет принадлежать обеспечение осуществления президентом Украины конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасного доступной среды "предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме".

На должность советника - уполномоченного президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель общественной организации "Безбарьерность".

"Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации, очень актуально, в частности в условиях продолжения вооруженной агрессии против Украины. Соответствующие обязанности будет исполнять советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации " Відчуй", - сообщают в ОП.

Там добавляют, что направление уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника-уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

"Состоялась замена направления уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник-уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником-уполномоченным назначена Ольга Будник", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавляют, что все четверо советников-уполномоченных президента Украины имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах.

"Надеемся на стопроцентное выполнение задач президента Украины, учитывая новые расширенные функциональные возможности", - резюмируют в ОП.