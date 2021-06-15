Политика

18:20 15.06.2021

В ОП сообщили о трансформации института уполномоченных президента

2 мин читать
В ОП сообщили о трансформации института уполномоченных президента

С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных президента Украины в Офисе президента приняли решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей.

Как сообщает пресс-служба президента во вторник, вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники-уполномоченные президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить.

"Направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник-уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника-уполномоченного будет принадлежать обеспечение осуществления президентом Украины конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасного доступной среды "предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме".

На должность советника - уполномоченного президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель общественной организации "Безбарьерность".

"Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации, очень актуально, в частности в условиях продолжения вооруженной агрессии против Украины. Соответствующие обязанности будет исполнять советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации " Відчуй", - сообщают в ОП.

Там добавляют, что направление уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника-уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

"Состоялась замена направления уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник-уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником-уполномоченным назначена Ольга Будник", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавляют, что все четверо советников-уполномоченных президента Украины имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах.

"Надеемся на стопроцентное выполнение задач президента Украины, учитывая новые расширенные функциональные возможности", - резюмируют в ОП.

Теги: #трансформация #кадры #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 11.06.2021
Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

17:59 11.06.2021
Минэкономики совместно с номинационным комитетом решают вопрос относительно оперативного менеджмента на отдельных ГП - Любченко

Минэкономики совместно с номинационным комитетом решают вопрос относительно оперативного менеджмента на отдельных ГП - Любченко

13:56 11.06.2021
Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10% - Шмыгаль

Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10% - Шмыгаль

16:00 10.06.2021
"Интергал-Буд" назначил нового директора юридического департамента

"Интергал-Буд" назначил нового директора юридического департамента

14:27 09.06.2021
Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

18:39 08.06.2021
Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

18:35 08.06.2021
Подоляк о стенограмме CNN : Ермаку удалось не позволить Джулиани втянуть Украину в теневую политику

Подоляк о стенограмме CNN : Ермаку удалось не позволить Джулиани втянуть Украину в теневую политику

12:30 05.06.2021
Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

19:30 03.06.2021
На должность главы НСЗУ претендуют 13 кандидатов

На должность главы НСЗУ претендуют 13 кандидатов

19:10 03.06.2021
Конгресс местных и региональных властей Украины образован по аналогии с Конгрессом Совета Европы – советник руководителя ОП

Конгресс местных и региональных властей Украины образован по аналогии с Конгрессом Совета Европы – советник руководителя ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Голос" выступает против списания долгов олигархов перед государством

Депутаты предлагают Раде принять заявление с политической позицией по вопросу водоснабжения Крыма и переговорного процесса с Москвой

Тимошенко: Власть облагает украинцев новыми налогами

Фракция "Евросолидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" – пресс-служба

Зеленский призвал на основе законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы предлагают Раде обязать производителей обогащать муку фолиевой кислотой для борьбы с недостатком витаминизации населения

"Голос" выступает против списания долгов олигархов перед государством

Депутаты предлагают Раде принять заявление с политической позицией по вопросу водоснабжения Крыма и переговорного процесса с Москвой

Нардепы из оппозиции зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

Кулеба не ожидает никаких договоренностей по Украине на встрече Байдена и Путина

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

Тимошенко: Власть облагает украинцев новыми налогами

Фракция "Евросолидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" – пресс-служба

Кремень призвал Раду не допустить внесения каких-либо изменений в языковое законодательство

"Голос" призывает Раду принять закон о коренных народах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА