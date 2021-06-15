Политика

15:37 15.06.2021

Кулеба не ожидает никаких договоренностей по Украине на встрече Байдена и Путина

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Кулеба не ожидает никаких договоренностей по Украине на встрече Байдена и Путина

Украина не видит риска, что на встрече президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина 16 июня будет достигнута какая-то договоренность относительно Украины за ее спиной, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы хорошо понимаем позицию президента Соединенных Штатов, мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность относительно Украины. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник.

Кулеба призвал украинские СМИ, прежде всего, ориентироваться на пресс-конференцию президента США по итогам встречи. "Поскольку все мы хорошо знаем, какую искривленную реальность подает всегда Россия в публичном пространстве о тех или иных событиях, связанных с Украиной", - отметил он.

Министр подчеркнул, что приглашение от президента Байдена президенту Путину поговорить появилось именно во время беспрецедентной за последние годы эскалации со стороны России вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.

"И хотя российская власть сейчас комментирует, что Украина будет одним из беглых вопросов, которые могут затронуть во время разговора, но на самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждать", - добавил он.

Также глава МИД заверил, что Украина не воспримет сценариев, в рамках которых ее будут пытаться заставить сделать что-то.

"Что бы ни происходило, какие бы сценарии не случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины, и не воспримем любых сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то", - заявил Кулеба.

Теги: #кулеба #байден #путин #мид
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