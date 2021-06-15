Фракция "Евросолидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" – пресс-служба

Народные депутаты, входящие в состав фракции политической партии "Европейская солидарность", объявили бойкот телеканалу "1+1".

Как сообщает пресс-служба политсилы во вторник, о своём решении, которые было принято из-за "манипуляций, сексизма, распространения пророссийских повесток и медиакиллерства", нардепы сообщили во время брифинга в Верховной Раде.

Сообщается, что таким образом парламентарии поддержали сопредседателя фракции Ирину Геращенко, которая, будучи членом команды пятого президента Украины Петра Порошенко, "подверглась информационной атаке".

"Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского 1 + 1 "Право на власть"- было заказной информационной атакой на команду пятого Президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророссийский характер, ведь повторяла кремлевскую пропаганду", - отметила народный депутат Мария Ионова.

Она отметила, что во время программы Ирина Геращенко "подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать".

"И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского. Мы с вами помним о "18-летней девочке" и "бабушке", уже не говоря о "корабельных соснах" и "поддутых", - напомнила Ионова.

В свою очередь, народный депутат, герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобное поведение со стороны медиа не является путем в будущее, а нардеп Викторию Сюмар заявила, что фракция обратится в Службу безопасности Украины из-за того, что во время программы "транслировалось очень много пророссийских нарративов, а также были цитаты унижающие украинских пленных".

"Мне очень жаль сегодня говорить, что в этой программе журналистика умерла уже давно. Но такие манипуляции на самом деле вредят стране, так как призваны они не выяснять правду, не давать людям информацию, а выполнять политические заказы от Офиса президента с улицы Банковой… Мы поддерживаем Ирину Геращенко. Мы говорим "позор" такой программе. Мы констатируем, что сегодня это пропагандистское шоу от власти и совершенно властный канал. Объявляем бойкот", - резюмировала Сюмар.