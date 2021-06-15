Политика

12:19 15.06.2021

G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархических интересов на политику и экономику Украины - посол Германии

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G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархических интересов на политику и экономику Украины - посол Германии

Страны "Большой семерки" (G7) приветствуют решительность президента Украины Владимира Зеленского бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы, как G7, приняли к сведению законопроект, о котором говорил президент Зеленский, который он внес в парламент. И мы действительно приветствуем решительность президента, наконец, бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую, и особенно, как сказал премьер-министр, экономическую жизнь Украины", - сказала Фельдгузен на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве во вторник.

Посол указала на необходимость укрепить институции в Украине.

"Это, прежде всего, судебная система, о которой генеральный прокурор уже вспомнила. Это верховенство права. Это независимые судьи, правоохранители и госслужащие, которых подбирали на прозрачных конкурсах", - пояснила она.

Фельдгузен также обратила внимание на необходимость укрепления Антимонопольного комитета.

"Он уже существует долго в Украине, но его надо укрепить, надо сделать надлежащим, защищать, дать политическую поддержку, чтобы они могли бороться в сфере экономики с олигархическими интересами", - сказала дипломат.

По ее словам, также важными являются независимые СМИ и влияние общества.

"Общество должно заставлять политическую элиту и госслужащих играть по правилам, и не с правилами", - подчеркнула Фельдгузен.

Теги: #олигархи #g7 #зеленский #коррупция #фельдгузен
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