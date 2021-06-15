Политика

12:13 15.06.2021

Зеленский призвал на основе законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы

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Зеленский призвал на основе законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы

Президент Украины Владимир Зеленский призывает на основе его законопроекта об олигархах как можно быстрее разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы.

"Впервые за годы независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов. Суть этого круга проста: олигархи накапливают незаконный капитал - часть этого капитала идет на создание, продвижение и дальнейшее содержание политиков разного уровня и чиновников ради приумножения того незаконного капитала, часть из которого снова идет на содержание тех же политиков и чиновников. И олигархи, и политики, и политики-олигархи рассчитывали, что этот двигатель будет работать вечно", - сказал Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

Президент отметил, что многие годы старые политики постоянно обещали людям бороться с олигархами ради роста благосостояния страны, однако количество олигархов только увеличивалась.

Зеленский также подчеркнул, что олигархи, пользуясь слабостью госинститутов и системной коррупцией, за бесценок получали ресурсы, активы и преференции для собственного обогащения, а сегодня используют эти состояния против Украины.

"Отныне будет иначе. Все, что мы хотим, - понятные, прозрачные, равные и единые правила для всей Украины. Неважно, ты маленький предприниматель, фермер, крупный магнат или иностранный инвестор. Равные правила для всех", - заявил он.

Так, Зеленский заявил, что государственные институты и суды должны быть независимыми от других ветвей власти и от крупного бизнеса.

"Важно: большой бизнес - это нормально, правильно, круто, мощно. Ненормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или что-то не докладываешь в госбюджет", - добавил он.

Президент отдельно подчеркнул, что крупный бизнес не должен единолично контролировать отдельные отрасли экономики и диктовать правила развития страны.

Президент Зеленский отметил, что этот закон об олигархах должен стать фундаментом для нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту интересов Украины и всех налогоплательщиков.

"И лично я, и все наше общество ждем быстрых и понятных законодательных инициатив, которые должны ввести эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы", - заявил глава государства.

Теги: #зеленский #олигархи #форум
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