Политика

10:55 15.06.2021

Вирастюк выступает за создание центров для спортивной реабилитации ветеранов

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Вирастюк выступает за создание центров для спортивной реабилитации ветеранов

Народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк считает, что в Украине необходимо создать центры спортивной реабилитации для ветеранов.

"Необходимо открыть реабилитационный центр, опять-таки, не медицинский, а спортивный. Почему спортивный? Потому что фактически каждый воин, получая физические травмы, ранения, ампутации, страдает также и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). И лучшим способом реализации ветеранов от ПТСР является спорт, физическая культура", - сказал Вирастюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также считает важным предусмотреть, чтобы ветераны проходили реабилитацию в таких центрах обязательно со своими семьями, что соответствует мировой практике, поскольку "ветеран никогда не страдает от ПТСР сам, а вместе с ним - и его семья".

"Поэтому для этого и будет создаваться реабилитационный центр, потому что это должен быть комплекс: бассейн, тренажерный зал, место для стрельбы из лука, то есть надо включать те виды спорта, которые входят в мировые соревнования для раненых ветеранов, например, Invictus Games (9 видов спорта) или Warrior Games (12 видов спорта)".

На уточняющий вопрос, идёт ли речь об одном центре или же предусматривается создание целой сети по всей Украине, парламентарий ответил: "Это очень сложный путь, поэтому если скажу сразу о нескольких центрах, то мне придется соврать, а я этого не хочу. Поэтому стоит начать с одного: дай Бог, мы это воплотим, запустим и, возможно, с нас возьмут пример и в других регионах - и откроют тоже такие центры".

Он подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день более 700 тысяч человек получили удостоверения участника боевых действий.

"Если взять статистику проведения наших соревнований, а буквально недавно, 15-16 мая, состоялся нацотбор, то есть всего около 300 участников. То есть всего 300 ветеранов нашли в себе силы заниматься физической культурой и спортом. А остальные - либо не имеют такой возможности, либо борются со страхом быть ненужными или не смочь что-то", - объяснил Вирастюк.

Кроме того, он сообщил о намерении наработать законопроект о спортивной реабилитации ветеранов.

"Мы с командой будем писать законопроект о создании целой отрасли, которой в Украине, к сожалению, нет, - это спортивная реабилитация ветеранов. То есть это не медицинская реабилитация, а реабилитация именно через спорт. Этой отрасли у нас вообще нет на государственном уровне, не говоря уже про ветеранский спорт", - добавил нардеп.

Теги: #вирастюк #ветераны #реабилитация
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