Политика

19:31 14.06.2021

Кулеба: решение Германии не поставлять вооружение в Украину - слабое с политической и моральной точки зрения

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Кулеба: решение Германии не поставлять вооружение в Украину - слабое с политической и моральной точки зрения

Решение Германии не экспортировать вооружение в Украину является слабым политической и моральной точки зрения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я ценю все, что Германия и лично мой друг Хайко Маас сделали для Украины. Впрочем, я расцениваю решение не в пользу поставки вооружения как слабое с политической и моральной точки зрения. В известной степени радует, что сейчас в Германии началась дискуссия по этому поводу, и на тему посмотрят под свежим углом", - сказал Кулеба в интервью изданию Die Welt.

Министр отметил, что всех переговорах на эту тему в Берлине не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Германия не может поставлять Украине оружие.

"Действительно, существует норма, что Германия не экспортирует оружие в зоны конфликтов. Но если речь идет о стране, на которую напала другая страна, то экспорт все же возможен. Поэтому речь идет о чисто политическом решении. Я должен уважать это решение, потому что Германия является суверенным государством, но я не понимаю его", - добавил Кулеба.

Он указал, что в Германии, Москве даже не приходится оказывать давление.

"Берлин отказывается экспортировать нам вооружение и без особого давления, по собственной воле", - пояснил он.

 

Теги: #вооружение #поставки #германия
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