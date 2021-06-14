Украина должна завершить реформу ВСУ и СБУ, назначить посла в НАТО для ускорения вступления – "Удар"

Украина должна довести до конца ряд реформ и достичь уровня стандартов НАТО, чтобы нас хотели там видеть, а не напрашиваться, считает председатель партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Оксана Юринец.

"Стратегия вступления Украины в НАТО должно строиться на реальных шагах, а не словах. Ключевым в евроатлантической интеграции является четкое выполнение Украиной требований вступления в НАТО и достижения критериев членства. Мы должны достичь уровня стандартов Альянса, чтобы нас приглашали и хотели там видеть, а не мы напрашивались", - написала Юринец в соцсети Facebook.

Она убеждена, что нужно в первую очередь завершить реформы ВСУ и СБУ.

"Украинские воины своим героизмом и профессионализмом доказали, что они как минимум не уступают представителям сильнейших армий мира. Сегодня их героизм нужно поддержать реформированием системы управления войском и новым вооружением. Патриоты из Службы безопасности Украины успешно сопротивляются попыткам врага разрушить страну изнутри. Сегодня они должны получить поддержку в виде новой Службы, соответствующей современным развитым государствам", - подчеркнула Юринец.

Она отметила, что Украина должна действовать: назначить посла в НАТО, которого нет два года, и использовать статус партнера расширенных возможностей при НАТО для углубления интеграции в Альянс.

"Украина должна не просить "возьмите нас в НАТО". Украина должна действовать. Мы будем или создателями, или жертвами истории. "УДАР", как политическая партия, исповедующая евроатлантические ценности, готова стать площадкой для объединения всех сил в государстве, которые поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Вместе мы победим. Вместе мы сделаем Украину сильной", - подытожила Юринец.

Источник: https://www.facebook.com/oksana.yurynets/posts/4346708128725754