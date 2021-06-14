Политика

19:12 14.06.2021

Лидеры НАТО призывают Россию прекратить дестабилизацию Украины – заключительная декларация

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Лидеры НАТО призывают Россию прекратить дестабилизацию Украины – заключительная декларация

Лидеры НАТО призывают Россию прекратить дестабилизировать Украину, обеспечить свободное судоходство в регионе, а также выполнять Минские соглашения. Союзники также осудили и не признали незаконную аннексию Крыма.

"Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию. Нарушения прав человека и нарушения прав крымских татар и членов других местных сообществ должны быть прекращены", - подчеркивается в итоговой декларации, принятой по итогам саммита союзников, который состоялся в Брюсселе в понедельник.

Союзники подчеркнули, что недавнее массовое наращивание военной мощи и дестабилизирующие действия России в Украине и вокруг нее привели к еще большей эскалации напряженности и подорвали безопасность.

"Мы призываем Россию отказаться от наращивания военной мощи и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря. Мы также призываем Россию прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", - закреплено в декларации.

В связи с этим союзники приветствовали сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте.

Кроме того, они заявили, что стремятся способствовать деэскалации.

"Мы также усиливаем нашу поддержку Украине. Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Россия как страна, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этом отношении. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины", - отмечается в документе.

Союзники также подтвердили полную поддержку Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине.

"Мы подчеркиваем важность обеспечения ее безопасности и полного и беспрепятственного доступа на всей территории Украины, включая Крым и российско-украинскую границу, в соответствии с ее мандатом", - подчеркнули они.

Теги: #нато_рф
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