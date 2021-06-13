Политика

16:32 13.06.2021

Ермак: Украине нужна помощь перед лицом РФ

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Ермак: Украине нужна помощь перед лицом РФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорейшее нахождение странами-членами НАТО консенсуса о вхождении Украины в Альянс и подчеркивает, что Украинское государство в настоящее время находится в опасности и нуждается в помощи.

"Мы уверены, что наши партнеры в ближайшее время найдут консенсус относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и нам нужна помощь", - сказал Ермак в интервью итальянскому изданию La Repubblica, опубликованном в воскресенье.

"Нам нужна помощь перед лицом России", - подчеркнул глава Офиса президента.

 

Теги: #рф #ермак #нато
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