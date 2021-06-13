Политика

13:11 13.06.2021

Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию украинской партии "Голос" о поддержке Крымской платформы

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Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию украинской партии "Голос" о поддержке Крымской платформы

Конгресс "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDЕ) в воскресенье одобрил резолюцию об осуждении агрессии Российской Федерации и в поддержку Крымской платформы, которую ранее подготовила и подала украинская политическая партия "Голос", сообщается на сайте политсилы.

"Семь лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины привели к десяткам тысяч потерь и миллионам внутренне перемещенных лиц. Это не просто нарушение суверенитета Украины, а прямая атака на основы европейской демократии и принципы международного права. Объединение усилий для защиты Украины - это залог мирного будущего всей Европы", - подчеркнул в своем выступлении народный депутат от партии "Голос", автор проекта резолюции Андрей Осадчук.

Партия "Голос" призвала членов ALDE и Европейский союз поддержать Крымскую платформу, продолжить политику непризнания аннексии АР Крым и г.Севастополь, осудить нарушения фундаментальных прав и свобод человека на временно оккупированных Россией территорий Украины, в особенности преследования крымских татар, усилить международное давление на РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Крымскую платформу сегодня поддерживают все больше мировых стран и международных организаций. Это результат нашей постоянной коммуникации с коллегами по миру, что Россия - оккупант и уже восьмой год постоянно нарушает права наших людей в Крыму. Наша цель - увеличить количество стран, которые поддерживают нас на международных площадках. Вопрос деоккупации Крыма должен постоянно быть на первых страницах всех мировых СМИ", - сказал депутат "Голоса" и сопредседатель межфракционного объединения Крымская платформа Рустем Умеров.

В апреле Альянс уже выступил с публичным заявлением об осуждении обострения на линии разграничения, спровоцированное РФ. Соответствующее заявление партия ALDE опубликовала после онлайн-встречи с лидером партии "Голос" Кирой Рудик.

Теги: #крым #крымская_платформа #голос
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