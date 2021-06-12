Политика

22:01 12.06.2021

Минреинтеграции выплатило денежную помощь 32 освобожденным из плена украинцам

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УКРАИНА-ПЛЕННЫЕ-КОМПЕНСАЦИИ
Минреинтеграции выплатило денежную помощь 32 освобожденным из плена украинцам
Киев. 12 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины - с 2014 года, и были освобождены.
"Бюджетные средства в размере 3,2 млн грн перечислены на лицевые счета 32 граждан, которые на заседании 27 апреля 2021 года признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", - сообщает пресс-служба министерства.
Таким образом, все 83 гражданина, что на указанном заседании признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, получили одноразовую денежную помощь.
Минреинтеграции продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации (незаконно осужденным, военнопленным).

Теги: #пленные #украина #компенсации
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