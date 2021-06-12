Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с проводом Всемирного конгресс украинцев (ВКУ) - президентом Павлом Гродом, вице-президентами Андреем Футеем, Стефаном Романивым, Павлом Садохой, Еленой Кошарной, а также председателем совета международной политики ВКУ Романом Ващуком, директором офиса конгресса в Канаде Марией Куприяновой и директором представительства ВКУ в Украине Сергеем Касянчуком.

"Стороны обсудили совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, подготовку к саммитам, которые будут проводиться во время празднования 30-й годовщины независимости Украины, в частности с участием высоких иностранных гостей", - сообщает пресс-служба президента.

Ермак поблагодарил ВКУ за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции и поприветствовал инициативу украинской общины за рубежом в поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

"Наши европейские партнеры слышен сильный слаженный голос иностранных украинцев", - отметил Ермак.