Политика

20:00 12.06.2021

Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

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Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с проводом Всемирного конгресс украинцев (ВКУ) - президентом Павлом Гродом, вице-президентами Андреем Футеем, Стефаном Романивым, Павлом Садохой, Еленой Кошарной, а также председателем совета международной политики ВКУ Романом Ващуком, директором офиса конгресса в Канаде Марией Куприяновой и директором представительства ВКУ в Украине Сергеем Касянчуком.
"Стороны обсудили совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, подготовку к саммитам, которые будут проводиться во время празднования 30-й годовщины независимости Украины, в частности с участием высоких иностранных гостей", - сообщает пресс-служба президента.
Ермак поблагодарил ВКУ за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции и поприветствовал инициативу украинской общины за рубежом в поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.
"Наши европейские партнеры слышен сильный слаженный голос иностранных украинцев", - отметил Ермак.

Теги: #крым #деоккупация #украина #вку
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