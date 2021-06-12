Санкции ЕС в отношении Беларуси могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава ЕК

Сотрудничество в рамках G7 может повысить эффективность санкций в отношении Беларуси, считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Беларуси. ЕС предпринял быстрые и настойчивые действия. Сотрудничество в рамках G7 сделает эти санкции более эффективными", - написала она в субботу в Твиттере.

Кроме того, она напомнила, что "ЕС работает над инвестиционным планом в 3 млрд евро в поддержку будущей демократической Беларуси".

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что пакет экономических санкций ЕС против Беларуси может быть одобрен на следующем совете глав МИД Евросоюза.

"Мы работаем над точечными экономическими санкциями. Надеюсь, эти меры будут одобрены на следующем совете глав МИД ЕС", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Ближайшее заседание совета глав МИД стран ЕС запланировано на 21 июня.

Боррель также отметил, что санкции, которые ЕС будет вводить против Беларуси, неизбежно будут оказывать воздействие не только на власти, но и на рядовых граждан.

"Мы стараемся не бить по обычным гражданам. Однако, как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц", - заявил он.

Боррель отметил, что ограничительные меры ЕС "наверняка будут влиять на белорусскую экономику".

Кроме того, Боррель подчеркнул, что ЕС опубликовал проект пакета экономической помощи и инвестиций для демократической Беларуси в размере 3 млрд евро. Он должен стать сильным стимулом для экономического развития.