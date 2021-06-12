Политика

17:58 12.06.2021

Санкции ЕС в отношении Беларуси могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава ЕК

2 мин читать
Санкции ЕС в отношении Беларуси могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава ЕК

Сотрудничество в рамках G7 может повысить эффективность санкций в отношении Беларуси, считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Беларуси. ЕС предпринял быстрые и настойчивые действия. Сотрудничество в рамках G7 сделает эти санкции более эффективными", - написала она в субботу в Твиттере.

Кроме того, она напомнила, что "ЕС работает над инвестиционным планом в 3 млрд евро в поддержку будущей демократической Беларуси".

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что пакет экономических санкций ЕС против Беларуси может быть одобрен на следующем совете глав МИД Евросоюза.

"Мы работаем над точечными экономическими санкциями. Надеюсь, эти меры будут одобрены на следующем совете глав МИД ЕС", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Ближайшее заседание совета глав МИД стран ЕС запланировано на 21 июня.

Боррель также отметил, что санкции, которые ЕС будет вводить против Беларуси, неизбежно будут оказывать воздействие не только на власти, но и на рядовых граждан.

"Мы стараемся не бить по обычным гражданам. Однако, как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц", - заявил он.

Боррель отметил, что ограничительные меры ЕС "наверняка будут влиять на белорусскую экономику".

Кроме того, Боррель подчеркнул, что ЕС опубликовал проект пакета экономической помощи и инвестиций для демократической Беларуси в размере 3 млрд евро. Он должен стать сильным стимулом для экономического развития.

Теги: #санкции #урсула_ляйен #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 11.06.2021
В Минске посчитали недружественным актом закрытие в Украине телеканала "Беларусь 24"

В Минске посчитали недружественным актом закрытие в Украине телеканала "Беларусь 24"

22:56 10.06.2021
США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

19:38 10.06.2021
Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

19:36 10.06.2021
Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

18:04 10.06.2021
Нацсовет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию в Украине телеканала "Беларусь 24"

Нацсовет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию в Украине телеканала "Беларусь 24"

14:31 09.06.2021
Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

13:50 09.06.2021
Две недели есть у украинских предприятий на подготовку к санкциям против Беларуси

Две недели есть у украинских предприятий на подготовку к санкциям против Беларуси

07:26 08.06.2021
Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

08:47 06.06.2021
Генсек НАТО обеспокоен сотрудничеством России и Беларуси

Генсек НАТО обеспокоен сотрудничеством России и Беларуси

04:11 06.06.2021
Беларусь в ответ на санкции Запада готова переориентироваться на китайские и российские технологии

Беларусь в ответ на санкции Запада готова переориентироваться на китайские и российские технологии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

В ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета Украины представлены все фракции Рады

Вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать только в случае точного понимания, на какие уступки пойдет ради этого Россия – Разумков

Десять депутатов "Голоса" не исключают возможности выйти из партии и фракции - нардеп Юрчишин

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкие "Зеленые" утвердили кандидата в канцлеры

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Зеленский подписал закон для восстановления прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом для доступа к кредитованию

Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о продаже земли

Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Украина может убедить сомневающихся членов НАТО в необходимости предоставления ей ПДЧ - Климпуш-Цинцадзе

Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА