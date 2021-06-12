Политика

14:29 12.06.2021

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

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Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Президент США Джозеф Байден намерен провести отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу со ссылкой на представителя Белого дома корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама.

"Хотя мы до сих пор завершаем работу над форматом встречи с президентом Путиным и его делегацией, мы можем подтвердить некоторые детали, в том числе... отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи", - написала она в Твиттере.

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

Теги: #байден #путин
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